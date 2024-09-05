Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Ситуация с основателем Telegram Павлом Дуровым не сподвигнет Россию и Францию на какие-либо контакты, заявил 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

lukomore. org/Global Look Press

«Российская сторона, конечно же, готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь», — добавил представитель Кремля.

Песков пояснил, что Дуров является гражданином Франции, а для властей этой страны его гражданство является единственным и приоритетным. В данной ситуации возможности российской стороны ограничены, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Позднее его арестовали. Основателю Telegram предъявили обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По итогам судебного заседания, которое состоялось 28 августа, Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. Также ему запретили покидать территорию Франции и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. В прокуратуре Парижа уточнили, что Дуров, согласно нормам надзора, обязан проживать по одному адресу.

По данным французских СМИ, Дуров перед задержанием успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже в сопровождении помощницы и телохранителя. Предприниматель расположился в зале ожидания, куда зашли полицейские, которые попросили его подняться наверх. После этого Дурова поместили под стражу.