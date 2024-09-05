Москва, 5 сентября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня MLRS украинских формирований около Рудневки в Сумской области. Об этом 5 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«В результате ракетного удара ОТРК «Искандер-М» по разведанной огневой позиции уничтожена реактивная система залпового огня М270 MLRS, вспомогательная техника и боевики ВСУ в районе населённого пункта Рудневка Сумской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что средствами объективного контроля были зафиксированы повторная детонация и полное уничтожение американской РСЗО.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября армия России уничтожила барражирующим боеприпасом «Ланцет» радиолокационную станцию (РЛС) «Малахит-М» ВСУ в Сумской области. Позицию украинской РЛС удалось выявить в ходе воздушной разведки.

Ранее в этот же день российские военные ракетным ударом уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ и до 80 украинских военных у Новых Басов возле Сум. Перед этим ВС России уничтожили ракетным ударом пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и М270А1 MLRS в Сумской области. В результате удара враг потерял до 20 боевиков.