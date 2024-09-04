Москва, 4 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Север» уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» радиолокационную станцию (РЛС) «Малахит-М» ВСУ в Сумской области. Об этом 4 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости / Андрей Коц

Отмечается, что позицию украинской РЛС в одной из лесопосадок удалось выявить с помощью воздушной разведки, после чего было принято решение нанести по ней удар.

«Обнаруженная цель успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль уничтожения украинской РЛС «Малахит-М» осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября армия России уничтожила обнаруженный в ходе разведки танк украинских формирований в приграничном районе Курской области. Для удара применили беспилотник «Ланцет», после чего произошла детонация боекомплекта танка и возгорание боевой машины.

В Минобороны 30 августа сообщили об уничтожении барражирующими боеприпасами «Ланцет» двух боевых машин пехоты украинских боевиков в Сумской области. БМП пытались укрыться в лесопосадке у государственной границы РФ и были уничтожены.