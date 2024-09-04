Москва, 4 сентября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Российские военные ракетным ударом уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ и до 80 украинских военных под Сумами, сообщило 4 сентября Министерство обороны России.

Социальные сети

«В результате ракетного удара уничтожено семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости», — уточнило ведомство.

Удар по скоплению живой силы и техники ВСУ российские бойцы нанесли у Новых Басов возле Сум.

Ранее, 4 сентября, ВС России уничтожили ракетным ударом пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и М270А1 MLRS в Сумской области. В результате противник потерял до 20 военных.

В тот же день бойцы российской армии уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee ВСУ в Харьковской области. Технику сначала остановили сбросами с беспилотников, а затем ликвидировали прямым попаданием FPV-дрона.