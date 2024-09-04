Минобороны: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области
Москва, 4 сентября, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ракетным ударом пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и М270А1 MLRS в Сумской области, сообщило 4 сентября Министерство обороны России.
«В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО MLRS, пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля сопровождения», — сообщило ведомство.
Потери противника составили до 20 военных ВСУ.
Как сообщало 4 сентября ИА Регнум, российские военные уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee украинской армии в Харьковской области. Технику сначала остановили сбросами с беспилотников, а затем уничтожили прямым попаданием FPV-дрона.
ВС России 3 сентября уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии вместе с расчётом на территории Сумской области. Удар нанесли с помощью высокоточного снаряда «Краснополь».
В тот же день экипаж российского бомбардировщика Су-34 уничтожил авиабомбой ФАБ-500 скопление живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Курской области.