Москва, 4 сентября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Таганский суд в Москве избрал меру пресечения еще одному сотруднику Центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово, сообщил 4 сентября Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

ТАСС/Лев Федосеев

«Удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Текнеджяна Рудика Арамовича на срок 2 месяца, до 3 ноября 2024 года», — постановил суд.

Ранее, 4 сентября, суд в Москве арестовал до 3 ноября сотрудника миграционного центра в Сахарово Абдулгапиза Мустапаева. Его обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, он и другие фигуранты дела, находясь при исполнении должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в миграционном центре, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия таких полномочий.

В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово 3 сентября провели обыски. Причиной стало расследование по делу о мошенничестве.

Следственный комитет 3 сентября возбудил уголовные дела в отношении трёх сотрудников московских миграционных подразделений, которых подозревают в мошенничестве.