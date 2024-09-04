Москва, 4 сентября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Сотрудника миграционного центра в Сахарово арестовали на два месяца, до 3 ноября 2024 года, сообщил 4 сентября Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

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«Удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Мустапаева Абдулгапиза Магомедгаджиевича», — следует из решения Таганского суда.

Мустапаев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, он и другие фигуранты дела, находясь при исполнении должностных обязанностей, вводили в заблуждение относительно своих возможностей в организации сокращения сроков пребывания лиц, находящихся в Центре временного содержания, заведомо зная о невозможности решения вопроса в силу отсутствия таких полномочий.

Также Таганский суд арестовал до 3 ноября 2024 года Рудика Текнеджяна.

Как сообщало ИА Регнум, в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово 3 сентября провели обыски. Причиной стало расследование по делу о мошенничестве. Сотрудники предлагали за взятку помочь мигрантам быстрее отправиться домой и организовать свидания. Взяткодатели передали им сумму размером не менее 80 тыс. рублей.

Следственный комитет 3 сентября возбудил уголовные дела в отношении трёх сотрудников московских миграционных подразделений, которых подозревают в мошенничестве.