Москва, 4 сентября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали для атаки на градирню Запорожской АЭС 11 августа беспилотники с зажигательными смесями. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум

«Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара», — сказали в ведомстве.

В ходе ротации атакованную ВСУ башенную градирню №1 посетил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он и специалисты миссии подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно, уточнили в Минобороны.

Там добавили, что на маршруте движения специалистов МАГАТЭ от назначенного места перехода наблюдателей, разрушенного моста в населенном пункте Каменское, с 5:30 до 20:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся ВС России.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа ВСУ нанесли с помощью беспилотника очередной удар по ЗАЭС, из-за чего загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

На следующий день эксперты МАГАТЭ получили информацию об атаке беспилотника на одну из градирен АЭС. Они не смогли определить причины пожара на башне градирни.

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов ВСУ по ЗАЭС.