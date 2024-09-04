Рига, 4 сентября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Латвии Байба Браже призвала предоставить Вооружённым силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом она написала в соцсети X (бывшая Twitter).

IMAGO / Global Look Press

«Украине нужны дальнобойные орудия, точные удары, прицеливание — и никаких ограничений на использование всего этого», — написала глава МИД Латвии.

На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не намерен разрешать Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин заявлял, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, а выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание способны лишь специалисты высокого класса. Российский лидер в этой связи заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что уже были попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием. Представитель Кремля уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Песков 4 сентября подтвердил, что ВСУ уже наносят удары по российской территории оружием производства США и намерены продолжать это делать.

МИД России называл выдуманными дискуссии по поводу принятия решения странами НАТО об использовании ракетного оружия большой дальности против РФ. Министерство подчёркивало, что ВСУ не в состоянии самостоятельно использовать ATACMS, Storm Shadow и SCALP.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае одобрения Западом ударов по РФ Украина и её союзники получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт.