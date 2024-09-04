Москва, 4 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Украинские формирования используют для атак по российской территории беспилотные летательные аппараты, предварительная настройка которых была осуществлена на британской территории. Об этом 4 сентября сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа сего года для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полётных контроллеров БПЛА осуществлялась на территории Британии», — говорится в её комментарии в связи с участием Британии в подготовке и проведении совместно с киевским режимом терактов в России, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат уточнила, что предварительную настройку контроллеров этих дронов проводили в районе Солсбери около штаб-квартиры компании Callen-Lenz GB и в районе Ньюпорта в Уэльсе в ангаре компании Safran Seats GB, обе фирмы занимаются разработками для авиационной и аэрокосмической промышленности.

Захарова подчеркнула, что Россия рассматривает эти факты как подтверждение поддержки властями Британии террористических методов, используемых киевским режимом.

«Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сентября экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад отменить ограничения на использование киевским режимом дальнобойного оружия и помочь ему «снести» Крымский мост. Он также призвал западные страны передать Киеву ракеты ATACMS, предоставив ему право использовать их без ограничений по дальности.

Газета The Times 15 августа написала, что Лондон пытаясь убедить союзников из числа стран Запада разрешить Украине наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow. При этом британская сторона не ограничивает ВСУ в нанесении ударов своим оружием по территориям, воссоединившимся с Россией в 2022 году.

Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что использование высокоточного оружия большой дальности невозможно без космических средств разведки. Глава государства отметил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях таких шагов.