Лондон, 4 сентября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны отменить ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия и помочь киевскому режиму «снести» Крымский мост. Об этом он рассказал российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров).

Roberto Casimiro/Global Look Press

Они провели беседу с экс-премьером Британии от имени идеолога «оранжевых революций», экономиста-глобалиста Жака Аттали. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров.

По утверждению Джонсона, Западу необходимо передать Киеву ракеты ATACMS и вместе с тем предоставить ему право использовать их без ограничений по дальности.

«И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — сказал он.

Экс-премьер Великобритании также добавил, что он никогда не думал, что переговоры Москвы и Киева в Стамбуле будут способствовать прочному миру.

Как сообщало ИА Регнум, Киев неоднократно заявлял о планах по уничтожению Крымского моста. Так, в апреле об этом заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, разрушение моста является одной из основных целей киевского режима, которому «этого очень хочется».

А начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в очередной раз объявил об этом 2 августа. По его утверждению, у киевского режима якобы есть шансы на это.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 августа назвала угрозы руководства киевского режима совершить новую атаку на Крымский мост «терроризмом в чистом виде». Дипломат уточнила, что мост является символом созидательной силы и стремления народа России к труду и миру, а руководители Украины и стран НАТО тем временем открыто призывают к его уничтожению и руководят террористическими атаками, в результате которых гибнут люди.

В начале октября 2022 года на Крымском мосту совершили теракт. Взрыв грузовика прогремел на автомобильной части моста, в результате чего частично обрушились пролёты моста и погибли четыре человека. Груз со взрывчаткой вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года СБУ признала причастность к теракту. В феврале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта установлены.