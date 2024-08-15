Лондон, 15 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Британские министры ведут переговоры с коллегами из западных стран, пытаясь убедить их разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow, передаёт газета The Times со ссылкой на осведомлённые источники.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

В публикации отмечается, что официальная позиция Лондона о недопустимости таких ударов не изменилась. При этом Великобритания, как и другие западные страны, не ограничивает ВСУ в нанесении ударов своим оружием по территориям, вернувшимся в состав РФ в 2022 году.

Представители других западных стран опасаются, что в случае предоставления Украине указанного разрешения возрастут риски эскалации конфликта и его расширения, отметили авторы.

«За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow (для ударов. — Прим. ред.) по России. Страны из-за риска эскалации не хотели разрешать Украине использовать оружие большой дальности, которым теоретически можно наносить удары по российским городам и посёлкам», — сказано в материале.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в июле заявлял, что переданные Украине ракеты должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, и вместе с тем отмечал, что Украина может сама решить, как применять поставленное оружие.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в конце мая отмечал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Глава государства добавил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт о последствиях таких шагов.

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев также в мае заявил, что украинские боевики уже используют поставляемое Британией оружие для атак на российские регионы. Дипломат уточнил, что британская сторона продолжает быть одним из крупнейших военных доноров Киева и лоббирует поставки оружия ВСУ другими странами.

Великобритания не только занимается подготовкой украинских военнослужащих, но и принимает активное участие в проведении военных и диверсионных операций ВСУ, а также имеет непосредственное значительное влияние на руководство Украины, отметил 14 августа посол РФ в Лондоне Андрей Келин.