Москва, 4 сентября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. На имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова наложен обеспечительный арест в связи с делом её отца.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«На имущество дочери Кузнецова, в частности квартиру, наложены обеспечительные меры в виде ареста», — огласил судья 235-го гарнизонного военного суда.

В августе Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери Кузнецова, расположенную недалеко от Рублёвского шоссе в жилом комплексе бизнес-класса. Её стоимость оценили в 50 млн рублей.

Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении Кузнецова возбудили в середине мая. Суд отправил его в СИЗО. В ходе обысков у него нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов.

Защита обжаловала арест. 9 июля суд принял решение продлить генералу срок заключения под стражей до 12 октября 2024 года.

Как стало известно 14 мая, Кузнецов получил взятку не деньгами, а в виде коттеджа с участком в Краснодарском крае. Сумма взятки превышала 30 млн рублей. При этом стоимость участка оценивается в 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.