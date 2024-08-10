Москва, 10 августа, 2024, 14:28 — ИА Регнум. На квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении крупной взятки, наложили арест. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщается в материалах уголовного дела.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Юрий Кузнецов

Имя дочери не уточняется. Согласно документам, квартира расположена недалеко от Рублёвского шоссе в жилом комплексе бизнес-класса. Стоимость жилья площадью 105,3 кв. м оценивается примерно в 50 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ».

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении Кузнецова возбудили в середине мая. Суд отправил его в СИЗО. В ходе обысков у Кузнецова нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов.

Защита обжаловала арест. 9 июля суд принял решение продлить генералу срок заключения под стражей до 12 октября 2024 года.

14 мая стало известно, что Кузнецов получил взятку не деньгами, а в виде коттеджа с участком в Краснодарском крае. Сумма взятки превышает 30 млн рублей. По сведениям СМИ, стоимость участка составила 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.

Ещё летом 2022 года администрация Краснодара подавала иск в суд из-за незаконного возведения этого дома и требовала снести здание. Но бизнесмен Лёва Мартиросян, который, по данным следствия, и стал взяткодателем Кузнецова, в суде доказал, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам.

14 мая Басманный суд отправил задержанного предпринимателя в СИЗО до 12 июля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Второй Западный окружной военный суд 8 августа на месяц сократил срок ареста Кузнецова. В СИЗО он пробудет до 12 сентября.