Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Попытки киевского режима снять ограничения на удары ракетами вглубь территории России связаны с ухудшающимся положением Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом 4 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

Ettore Ferrari/Global Look Press

«В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некого, как они это сформулировали, нового плана. Они продолжают упрашивать Запад снять ограничений на удары по территории нашей страны дальнобойным вооружением», — сказала она.

Спикер МИД отметила, что подобными действиями киевский режим надеется нанести России «пресловутое стратегическое поражение».

Как передавало ИА Регнум 3 сентября, глава киевского режима Владимир Зеленский вновь попытается получить от США разрешение на удары по территории России во время участия в ежегодной Генассамблее ООН. В материале The Economist отмечалось, что больше шансов переговорить с президентом США Джо Байденом и убедить его в необходимости снять ограничения на удары американским оружием по целям на российской территории у Зеленского не будет — в ноябре хозяин Белого дома уходит в отставку.

В конце августа Зеленский в своей речи в адрес властей Германии, Франции, США и Британии уже убеждал, что нельзя откладывать жизненно важные решения, связанные с разрешением бить западным оружием по территории России.

При этом ВСУ и без официального разрешения активно используют западное — в том числе американское — оружие для нанесения ударов по российской территории. Так, оперативно-тактическими ракетами ATACMS украинская армия била по Луганску и Севастополю, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow — по Херсонской области. Нидерланды заявили, что не ограничивают использование Украиной истребителей F-16, в том числе и над территорией России. Подобным образом поступила и Дания.

Минобороны России подчеркнуло, что все полётные задания для ракет ATACMS вводят американские специалисты, опираясь на данные спутниковой разведки США. Ведомство возложило ответственность за удары по мирным жителям на Вашингтон и подчеркнуло, что эти действия не останутся без ответа.