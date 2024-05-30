Копенгаген, 30 мая, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Дания разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России, заявил 30 мая глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен журналистам перед встречей министров иностранных дел стран ЕС.

Yorick Jansens/Global Look Press

«Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора — это часть самообороны», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 1 марта заявил, что в небе над Украиной в 2024 году появятся истребители F-16. Он пояснил, что поставки военных самолётов пройдут в рамках предоставляемого пакета военной помощи из Нидерландов.

Дания пообещала Киеву, что этим летом передаст первую партию истребителей F-16 производства США. При этом количество военных самолётов датское минобороны не назвало. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 13 мая заявила, что обещанные королевством американские истребители четвёртого поколения F-16 появятся на Украине в течение месяца.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.