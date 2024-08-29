Гаага, Нидерланды, 29 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Нидерландов не накладывают ограничений на применение Киевом истребителей F-16, в том числе над территорией России, заявил командующий ВС королевства Онно Эйхельсхейм.

tk2/Global Look Press

«Мы не накладываем никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны», — сказал он нидерландским журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня и. о. главы минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство намерено передать Украине 24 истребителя F-16, эти самолёты могут использоваться для ударов по целям на территории России.

Похожее заявление сделал 30 мая и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, Копенгаген разрешит Киеву использовать истребители F-16 для ударов по России. А бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо в ходе визита в Вашингтон подчеркнул, что Бельгия не разрешит применять за пределами территории Украины свою военную технику, включая истребители F-16.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.