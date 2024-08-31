Киев, 31 августа, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к странам Запада с просьбой снять запрет на удары дальнобойными ракетами по России.

ИА Регнум

Свою речь он адресовал властям Германии, Франции, США и Британии.

«Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные ракеты и снаряды», — заявил Зеленский в Telegram-канале.

Лидер укронацистов добавил, что нельзя откладывать жизненно важные решения.

Как сообщало ИА Регнум, эскалационный курс властей США становится всё более вызывающим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в Белом доме готовятся полностью развязать Зеленскому руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь территории РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза полностью снять ограничения на удары ВСУ по территории России.

В Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России.

Ранее Зеленский заявил о получении от США послания о возможности использовать поставляемое Украине оружие Запада для ударов по российской территории. Кроме того, он назвал вопросом времени получение ВСУ разрешения от Запада на обстрелы России любым оружием.