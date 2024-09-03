Лондон, 3 сентября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Киев воспользуется последней возможностью получить от действующей администрации США разрешение на удары по территории России, пишет The Economist.

Aleksandr Gusev/Global Look Press

На следующей неделе глава киевского режима Владимир Зеленский должен отправиться в Нью-Йорк для участия в ежегодной Генассамблее ООН. Больше шансов переговорить с Байденом и убедить его в том, что США должны снять ограничения на удары американским оружием вглубь России, у Зеленского не будет — в ноябре хозяин Белого дома уходит в отставку, говорится в материале.

Тем временем некоторые эксперты и высокопоставленные чиновники НАТО считают, что Запад должен разрешить Украине атаковать цели на территории России — чтобы разрушить логистику российских войск и склады.

«Я не вижу ни одной моральной или юридической причины не бить по этим целям», — заявил старший советник НАТО генерал Бен Ходжес.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Зеленский выступил с очередным обращением к западным странам с просьбой снять запрет на удары дальнобойными ракетами по России. В своей речи в адрес властей Германии, Франции, США и Британии он убеждал, что нельзя откладывать жизненно важные решения.

Впрочем, ВСУ и без того активно используют западное — в том числе американское — оружие для нанесения ударов по российской территории. Так, оперативно-тактическими ракетами ATACMS ВСУ били по Луганску и Севастополю, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow — по Херсонской области. Нидерланды заявили, что не ограничивают использование Украиной истребителей F-16, в том числе и над территорией России. Подобным образом поступила и Дания.

Минобороны России, комментируя удары ВСУ, подчеркнуло, что все полётные задания для ракет ATACMS вводят американские специалисты, опираясь на данные спутниковой разведки США. Министерство возложило ответственность за удары по мирным жителям на Вашингтон и подчеркнуло, что эти действия не останутся без ответа.