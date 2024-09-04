Москва, 4 сентября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили боевой бронеавтомобиль Humvee украинской армии в Харьковской области. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что движение боевой бронированной машины в ходе разведывательных мероприятий выявили военнослужащие группировки российских войск «Запад».

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронеавтомобилю противника», ― говорится в сообщении.

Технику сбросами с беспилотников сначала остановили, а затем прямым попаданием FPV-дрона уничтожили.

На кадрах объективного контроля можно наблюдать, что бронеавтомобиль взорвался.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября российские военные уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии вместе с расчётом на территории Сумской области. Артиллеристы нанесли удар с помощью высокоточного снаряда «Краснополь».

В тот же день экипаж российского бомбардировщика Су-34 уничтожил авиабомбой ФАБ-500 скопление живой силы и техники украинских формирований в приграничных районах Курской области. Лётчики нанесли удар по выявленным в ходе разведки замаскированным целям противника с помощью авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

2 сентября российские военные прямым попаданием FPV-дрона уничтожили танк Вооружённых сил Украины в районе Волчанска в Харьковской области. Ведущую стрельбу боевую машину украинской армии бойцы группировки войск «Север» обнаружили в ходе разведки.