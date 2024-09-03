Москва, 3 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Экипаж российского бомбардировщика Су-34 уничтожил авиабомбой ФАБ-500 скопление живой силы и техники украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 3 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Отмечается, что российские лётчики нанесли удар по выявленным в ходе разведки замаскированным целям противника с помощью авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 сентября российские военные уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии вместе с расчётом на территории Сумской области. Артиллеристы нанесли удар с помощью высокоточного снаряда «Краснополь».

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что украинские формирования потеряли за время атаки на Курскую область в общей сложности свыше 9,3 тыс. бойцов. Также за это время ВСУ лишились 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, двух транспортно-заряжающих машин, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семи радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, двух РЛС противовоздушной обороны и восьми единиц инженерной техники.