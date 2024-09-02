Украина, 2 сентября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. ВС России прямым попаданием FPV-дрона уничтожили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Военные группировки войск «Север» в ходе разведки обнаружили ведущий стрельбу танк украинской армии.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания FPV-дрона танк боевиков ВСУ был уничтожен», — заявили в ведомстве.

На кадрах объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта украинской техники и последующее возгорание танка.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа российские военные улучшили позиции в жилой зоне Волчанска. В городе идут уличные бои, южная и северная части, по словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, пока ещё под контролем ВСУ.

26 августа ВС России нанесли поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области.