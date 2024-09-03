Москва, 3 сентября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в Сумской области боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства вместе с расчётом. Об этом 3 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Работа расчета РСЗО в зоне СВО — РИА Новости, 1920, 03.09.2024 РИА Новости / Сергей Бобылев

Отмечается, что военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий выявили движение и стрельбу РСЗО Vampire украинских войск в Сумской области.

«В результате точного удара артиллерией с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского производства была уничтожена вместе с расчётом, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, российские военные нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины и складам с боеприпасами в Сумской области. Под огонь попали позиции украинской армии в 15 населённых пунктах — Белополье, Ворожбе, Великой Писаревке, Глухове, Мирополье, Новой Сечи, Новоивановке, Павловке, Пустогороде, Погребках, Старых Верках, Стукаловке, Сумах, Хотене и Юнаковке.

2 сентября российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в 14 населённых пунктах Сумской области. Под огнём оказались сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, четырёх бригад теробороны.