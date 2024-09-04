Каракас, 4 сентября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за её решительное осуждение действий США, арестовавших венесуэльский президентский самолёт, выразили власти Венесуэлы. Соответствующее заявление сделал 3 сентября министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

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«От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову, представителя российского министерства иностранных дел, за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет. Мы также ценим вашу поддержку требований народа и боливарианского правительства о возвращении того, что было украдено у Венесуэльского государства, и в защите нашего суверенитета», — написал глава МИД Венесуэлы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия поддерживает законные требования Венесуэлы к США о возвращении украденного самолета президента Николаса Мадуро. Дипломат назвала действия Вашингтона очередным проявлением пренебрежения международным правом.

2 сентября американские власти арестовали самолёт Мадуро и переправили его во Флориду, так как, по утверждению Вашингтона, Мадуро якобы купил его в нарушение санкций. При этом власти США заявили, что намерены добиться конфискации воздушного судна.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес 3 сентября назвал такого рода действия США пиратством. Он уточнил, что американская сторона неоднократно использовала своё влияние и другие ресурсы для давления на других, оправдывая это принудительными мерами, которые в одностороннем и незаконном порядке вводит по всему миру.