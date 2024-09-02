Вашингтон, 2 сентября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили источники телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«США арестовали самолёт президента Мадуро, определив, что его приобрели в нарушение санкций», — говорится в публикации.

Один из собеседников телеканала назвал это «чётким сигналом» руководству Венесуэлы. Самолёт арестовали, когда он находился в Доминиканской Республике.

Как передавало ИА Регнум, США в марте 2020 года обвинили Мадуро и его соратников в наркотерроризме и ввели против них санкции. Президент Венесуэлы назвал безосновательным такое заявление, отметив, что при нём показатели по борьбе с незаконной торговлей наркотиками удерживаются на рекордном уровне.

11 августа 2024 года газета The Wall Street Journal сообщила, что американское руководство предложило Мадуро уйти с поста президента в обмен на амнистию в отношении его и соратников. Венесуэльский лидер отказался от сделки.