Каракас, 3 сентября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы расценивает конфискацию президентского борта Николаса Мадуро властями Соединённых Штатов Америки как пиратство, заявил 2 сентября министр связи и информации страны Фредди Няньес.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти США в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство, конфисковав самолёт, которым пользовался президент республики», — говорится в коммюнике, опубликованном в Telegram-канале Няньеса.

Отмечается, что Соединённые Штаты неоднократно использовали своё влияние и другие ресурсы для давления на другие государства, оправдывая свои действия принудительными мерами, которые Вашингтон в одностороннем и незаконном порядке вводит по всему миру.

В Каракасе подчеркнули, что власти Венесуэлы оставляют за собой право предпринять меры в ответ на агрессию США, проявляющуюся в рамках действий против переизбранного правительства.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября телеканал CNN сообщил, что американские власти арестовали самолёт Николаса Мадуро. Президентский борт находился в Доминиканской Республике, его перенаправили в американский штат Флорида. Позднее министерство юстиции США подтвердило арест воздушного судна, объяснив предпринятые меры противодействием санкционным нарушениям. Согласно заявлению минюста, самолёт якобы приобрели в США за 13 млн долларов и вывезли контрабандой через подставную компанию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут отдать конфискованный самолёт бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.