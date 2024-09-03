Москва, 3 сентября, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Россия поддерживает законные требования Венесуэлы к США о возврате самолёта президента страны Николаса Мадуро. Об этом 3 сентября говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Nikita Dezhurny

«Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства. Солидарны с ними и в их решимости и далее твёрдо отстаивать независимость и суверенитет», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что США, арестовав венесуэльский президентский борт, продемонстрировали пренебрежение международным правом и с опорой на «право сильного» послали очередной сигнал, что могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства.

Дипломат напомнила, что в начале 2024 года США конфисковали венесуэльский транспортный самолёт, задержанный в Аргентине.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября американские власти арестовали самолёт Мадуро и переправили его во Флориду, так как, по утверждению Вашингтона, Мадуро якобы купил его в нарушение санкций. При этом власти США заявили, что намерены добиться конфискации воздушного судна.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес 3 сентября назвал такого рода действия США пиратством. Он уточнил, что американская сторона неоднократно использовала своё влияние и другие ресурсы для давления на других, оправдывая это принудительными мерами, которые в одностороннем и незаконном порядке вводит по всему миру.

Захарова 2 сентября прокомментировала ситуацию с самолётом Мадуро. Она не исключила, что США могут передать конфискованный самолёт экс-лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, которого будут возить по миру, выдавая его за главу Боливарианской Республики.