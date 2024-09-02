Вашингтон, 2 сентября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с нарушениями санкций и будут добиваться конфискации борта, заявил 2 сентября минюст США.

Mindefensa.gob.ve Николас Мадуро

«Наше ведомство вместе с нашими партнёрами в правоохранительных структурах продолжит работу по конфискации данного самолёта и всех других активов, нарушающих американское законодательство», — говорится на сайте министерства.

По данным минюста, лайнер приобрели за $13 млн в США и вывезли контрабандой через подставную компанию.

Как передавало ИА Регнум, об аресте самолёта Мадуро американскими властями стало известно 2 сентября. Борт находился в Доминиканской Республике, его переправили в штат Флорида.

Вашингтон в марте 2020 года обвинил Мадуро и ряд его соратников в наркотерроризме, после чего ввёл против них санкции. Венесуэльский лидер заявил, что действия США безосновательны, так как при нём показатели по борьбе с незаконной торговлей наркотиками в республике остаются на рекордном уровне.

Газета The Wall Street Journal 11 августа 2024 года заявила, что Соединённые Штаты Америки предложили Мадуро покинуть пост президента в обмен на амнистию. Он не пошел на такую сделку.