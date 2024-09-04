Владивосток, 4 сентября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Возможная отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не окажет влияния на перспективы переговорного процесса с киевским режимом, заявил 4 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — указал Песков в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Он также подчеркнул, что Москва тщательно фиксирует всю информацию о возможных кадровых перестановках в правительстве Украины.

Ранее сообщалось, что украинские власти в рамках предстоящих кадровых перестановок планируют отправить в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Освободившуюся должность, предположительно, займёт первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к мирным переговорам по урегулированию конфликта, если киевский режим проявит встречное желание не на словах, а на деле. При этом власть на Украине в настоящее время не является легитимной, поскольку Киев отменил выборы под предлогом военного положения, напомнил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что разговоры о мирном урегулировании конфликта потеряли актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область, которое российская сторона расценивает как разрушение всех предыдущих инициатив и договорённостей.

14 июня Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. В частности, киевский режим должен вывести войска и признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также отказаться от планов вступить в НАТО.