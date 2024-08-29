Москва, 29 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. После того, как ВСУ атаковали Курскую область, разговоры о мирном урегулировании конфликта стали неактуальными, заявил 29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Petrov Sergey/Global Look Press

Ранее Москва выражала готовность к диалогу и выступала с соответствующими предложениями, напомнил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фаль.

«Президент Путин в июне выдвинул в очередной раз мирную инициативу после того, как все предыдущие инициативы и договорённости были разрушены и саботировались киевским режимом и его западными покровителями. Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счёт становятся неактуальными», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Владимир Путинназвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 28 августа, потери ВСУ на данном направлении превысили 7000 человек. Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.