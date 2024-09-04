Москва, 4 сентября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. «Сбер» в конце июля подвергся мощнейшей в истории банка кибератаке со стороны Украины. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) сообщил зампред правления финансовой организации Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных IT-армией Украины на финансовый сектор России… Зафиксированная «Сбером» DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Её длительность превысила 13 часов», — указал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, особенность этой кибератаки заключается в том, что в её процессе использовались в том числе сторонники бот-сети, состоявшие из более чем 62 тысяч устройств, большинство из которых находились на территории России.

При этом Кузнецов отметил, что служба кибербезопасности успешно отразила атаку на «Сбер», а последствия не коснулись клиентов банка.

Как передавало ИА Регнум, в июне центр противодействия кибератакам Solar JSOC зафиксировал крупную распределённую кибератаку на каналы связи Игр БРИКС в Казани. По словам главы обеспечивающего киберзащиту ГК «Солар» Владимира Дрюкова, хакеры задействовали практически все известные типы DDoS-атак, три волны киберударов удалось отразить. В марте во время выборов президента России хакеры совершили 12,2 млн DDoS-атак на все цифровые ресурсы Центральной избирательной комиссии, в том числе 14 целенаправленных атак общей продолжительностью 84 минуты.

2 мая главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подчеркнул, что Россия является наиболее атакуемой хакерами страной мира. Президент России Владимир Путин 19 марта поручил Федеральной службе безопасности усилить защиту информационной инфраструктуры, а также расширить меры превентивного реагирования на фоне роста количества кибератак.