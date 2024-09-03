Москва, 3 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд зарегистрировал ходатайство следствия об аресте заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерала-майора Валерия Муминджанова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 3 сентября сообщили в суде.

Минобороны России

«Суд получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении генерал-майора Муминджанова», — отмечалось в сообщении.

Заседание назначено на 17:30 мск.

Как передавало ИА Регнум, Муминджанов был задержан 2 сентября по подозрению во взятке на 20 млн рублей. СК России возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение ВС страны, генерал-майор способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах ведомства, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей.