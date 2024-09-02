Москва, 2 сентября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, сообщила 2 сентября пресс-служба СК России.

Министерство обороны РФ Валерий Муминджанов

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России и отвечая за вещевое обеспечение Вооружённых сил, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд рублей. За это он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Следователи установили, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей.

В настоящее время генерал-майора задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа СК возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний. Их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Председатель СК Александр Бастрыкин 6 августа сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направили дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.

Так, СК возбудил уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина.

Кроме того, по делу о мошенничестве под домашним арестом находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.