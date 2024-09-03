Тель-Авив, Израиль, 3 сентября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Вдова россиянина Александра Лобанова, погибшего в плену ХАМАС, отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 3 сентября сообщила государственная радиостанция Kan.

U. S. Department of State

Отмечается, что Нетаньяху приехал с утешениями к семье Лобанова. Родители убитого заложника Оксана и Григорий встретились с израильским премьером в Ашкелоне на юге страны, а его вдова Михаль отказалась от встречи.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа израильские военные нашли тела шестерых заложников в одном из подземных туннелей в городе Рафахе на юге сектора Газа. В их числе оказался 32-летний россиянин Лобанов.

Нетаньяху 1 сентября позвонил родителям Лобанова и извинился за то, что не смог спасти их сына. По информации Армии обороны Израиля, россиянин оказался в плену 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль.

Портал Ynet 1 сентября сообщил, что на телах шестерых израильских заложников ХАМАС обнаружили пулевые ранения головы и других частей тела. По словам эксперта, они были убиты в течение последних 48 часов и один из них какое-то время был связан.

2 сентября ХАМАС опубликовало видео с Лобановым и другими погибшими заложниками, тела которых были найдены 31 августа. На выложенных кадрах шестеро израильтян сообщают свои имена. При этом дата и место проведения видеосъёмки не уточняются.