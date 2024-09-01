Тель-Авив, Израиль, 1 сентября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. В числе погибших заложников палестинского движения ХАМАС оказался россиянин Александр Лобанов. Его тело было найдено вместе с телами шести других заложников.

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Руководство армии Израиля (ЦАХАЛ) опубликовало имена заложников ХАМАС, чьи тела были найдены в районе города Рафаха в секторе Газа.

«ЦАХАЛ установила местонахождение и вернула тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино», — сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Другой информации не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры между Израилем и ХАМАС при посреднических усилиях Египта, Катара и США в Каире завершились без достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Стороны не смогли устранить разногласия относительно присутствия военнослужащих Израиля вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Доху заявил, что Вашингтон не принимает долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа. По его словам, продвигаемое американской стороной соглашение включает график последовательного вывода подразделений ЦАХАЛ из районов сектора Газа.