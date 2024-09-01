Тель-Авив, Израиль, 1 сентября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Пулевые ранения головы и других частей тела обнаружены на телах шестерых израильских заложников ХАМАС, найденных в туннеле на юге сектора Газа. Об этом сообщает 1 сентября портал Ynet, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Dawoud Abo Alkas/Global Look Press

«Вскрытие показало запущенное состояние тел, а также признаки травм, полученных ранее», — говорится в материале.

Эксперты заключили, что заложников убили в течение последних 48 часов. Один из них какое-то время был связан.

Тела заложников, которых боевики ХАМАС похитили 7 октября 2023 года, израильские военные нашли накануне вечером в туннеле в Рафахе. По данным Израиля, в плену остаётся 101 заложник, в том числе те, кого считают погибшими. Ранее движение ХАМАС вернуло 154 заложника, включая погибших.

Как сообщало ИА Регнум, руководство армии Израиля (ЦАХАЛ) опубликовало имена заложников ХАМАС, найденных погибшими в Рафахе. Это две женщины, Иден Йерушалми и Кармель Гат, и четыре мужчины: Херш Гольдберг-Полин, Александр Лобанов, Альмог Саруси и Ори Данино.

Лобанов — российский гражданин. После обнаружения его тела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям россиянина и принёс извинения за то, что их сын не вернулся живым.