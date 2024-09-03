Газа, Палестина, 3 сентября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС 2 сентября опубликовало видео с гражданином РФ Александром Лобановым и другими погибшими израильскими заложниками, тела которых были найдены 31 августа в Рафахе.

Иван Шилов ИА Регнум

На выложенных ХАМАС кадрах шестеро израильтян, включая имеющего второе гражданство России Лобанова, сообщают свои имена. При этом дата и место проведения видеосъёмки не уточняются.

«В ближайшие часы мы опубликуем их последние слова», — говорится в конце записи.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа израильские военные нашли тела шестерых заложников в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. В их числе оказался 32-летний россиянин Лобанов, а также один американский гражданин — 23-летний Гирш Гольдберг-Полин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 сентября позвонил родителям Лобанова и извинился за то, что не смог спасти их сына. По информации Армии обороны Израиля, россиянин оказался в плену 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль.

Портал Ynet 1 сентября сообщил, что на телах шестерых израильских заложников ХАМАС обнаружили пулевые ранения головы и других частей тела. По словам эксперта, заложники были убиты в течение последних 48 часов и один из них какое-то время был связан.

По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС остаётся 101 заложник, включая тех, кого считают погибшими. Ранее палестинское движение вернуло 154 заложника, в том числе погибших.