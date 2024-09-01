Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина Лобанова
Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина Лобанова и извинился
Тель-Авив, Израиль, 1 сентября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. После обнаружения в секторе Газа тел шестерых заложников премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям россиянина Александра Лобанова, который значился среди погибших. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.
«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что не смог вернуть Сашу живым», — сказал он в ходе разговора.
По данным ЦАХАЛ, заложников, чьи тела нашли в туннеле, взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль.
«По нашей первоначальной оценке, они были зверски убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы к ним прибыли», — указали в израильской армии.
Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября 2023 года движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), для атаки на Тель-Авив и другие города использовалось более двух тысяч ракет. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по трём командным центрам ХАМАС. Движение ХАМАС сообщило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров. Они находятся в туннелях сопротивления. 8 октября в СМИ появились видеокадры захвата в плен израильских военных во время штурма базы «Эрез» боевиками ХАМАС на севере сектора Газа. На кадрах видно, как сначала боевики ХАМАС подъехали на машине к базе, после чего пробрались на территорию и пошли на штурм базы.
8 июня армия Израиля проинформировала об освобождении четырёх заложников, которые удерживались радикальной палестинской группировкой ХАМАС с 7 октября 2023 года. Операцию проводили в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Официальный представитель боевого крыла движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил, что несколько удерживаемых в секторе Газа заложников погибли в результате израильской операции в лагере для беженцев в Нусейрате.