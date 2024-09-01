Тель-Авив, Израиль, 1 сентября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. После обнаружения в секторе Газа тел шестерых заложников премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям россиянина Александра Лобанова, который значился среди погибших. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что не смог вернуть Сашу живым», — сказал он в ходе разговора.

По данным ЦАХАЛ, заложников, чьи тела нашли в туннеле, взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль.

«По нашей первоначальной оценке, они были зверски убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы к ним прибыли», — указали в израильской армии.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября 2023 года движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), для атаки на Тель-Авив и другие города использовалось более двух тысяч ракет. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по трём командным центрам ХАМАС. Движение ХАМАС сообщило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров. Они находятся в туннелях сопротивления. 8 октября в СМИ появились видеокадры захвата в плен израильских военных во время штурма базы «Эрез» боевиками ХАМАС на севере сектора Газа. На кадрах видно, как сначала боевики ХАМАС подъехали на машине к базе, после чего пробрались на территорию и пошли на штурм базы.

8 июня армия Израиля проинформировала об освобождении четырёх заложников, которые удерживались радикальной палестинской группировкой ХАМАС с 7 октября 2023 года. Операцию проводили в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Официальный представитель боевого крыла движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил, что несколько удерживаемых в секторе Газа заложников погибли в результате израильской операции в лагере для беженцев в Нусейрате.