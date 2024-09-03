Берлин, 3 сентября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить свой конфискованный властями США самолёт на российский Ил-96. Такое мнение 3 сентября высказал бизнесмен, основатель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (ранее Twitter).

Edgar Breshchanov/Global Look Press

По словам немецкого бизнесмена, такого рода действия американской стороны несущественны и смахивают на ребячество, потому что венесуэльский лидер никак от них не пострадает.

«Он может просто купить российский президентский самолёт Ил-96, который будет даже лучше. США лишь оказывают Мадуро услугу», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября американские власти арестовали самолёт Мадуро и переправили его во Флориду, так как, по утверждению Вашингтона, Мадуро якобы купил его в нарушение санкций. При этом власти США заявили, что намерены добиться конфискации воздушного судна.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес 3 сентября назвал такого рода действия США пиратством. Он уточнил, что американская сторона неоднократно использовала своё влияние и другие ресурсы для давления на других, оправдывая это принудительными мерами, которые он в одностороннем и незаконном порядке вводит по всему миру.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 сентября прокомментировала ситуацию с самолётом Мадуро. Она не исключила, что США могут передать конфискованный самолёт экс-лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, которого будут возить по миру, выдавая его за главу Боливарианской Республики.