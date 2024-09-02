Москва, 2 сентября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. США могут отдать бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо самолёт, конфискованный у президента республики Николаса Мадуро. Об этом 2 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

«Если это подтвердится, то не исключаю, что затем американские «мистеры Смиты» засунут в этот самолёт Гуайдо или Гуайдо № 2 и начнут опять возить по миру, выдавая за президента Венесуэлы», — написала она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, об аресте самолёта Мадуро американскими властями стало известно 2 сентября. Борт находился в Доминиканской Республике, его переправили в штат Флорида.

Позднее минюст США подтвердил арест самолёта Мадуро в связи с нарушениями санкций и заявил, что будет добиваться конфискации борта. По данным министерства, лайнер приобрели за $13 млн в США и вывезли контрабандой через подставную компанию.

11 августа 2024 года газета The Wall Street Journal сообщила, что американское руководство предложило Мадуро уйти с поста президента в обмен на амнистию в отношении его и соратников. Венесуэльский лидер отказался от сделки.