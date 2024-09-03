Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Квоты для монгольских студентов в российских вузах увеличены на 620 мест. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с монгольской стороной в расширенном составе.

Vasilii Smirnov/Global Look Press

«Традиционно большое внимание уделяем и гуманитарной сфере. Большое количество монгольских студентов учится в России. На 2024-2025 учебный год предусмотрено ещё 620 мест», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в Улан-Баторе начались переговоры Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. По их итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов. Лидеры двух государств обсудили вопросы сотрудничества в сфере политики, экономики, образования.

В ходе встречи президент Монголии принял предложение Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая состоится в Казани в октябре. Президент России также пригласил Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией.