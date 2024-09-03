Вашингтон, 3 сентября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. США занимаются подготовкой санкций в отношении ряда граждан Венесуэлы, которые связаны с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро. Об этом 2 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников из действующей американской администрации.

Pedro Rances Mattey/Global Look Press Николас Мадуро

Уточняется, что минфин США намерен ввести санкции против 15 венесуэльских чиновников, которые якобы создавали препятствия для проведения в Венесуэле свободных и честных выборов президента.

В число тех, кто может попасть под американские санкции, входят сотрудники избирательных органов, разведки и судов Венесуэлы. Вашингтон может объявить о санкциях против них уже на нынешней неделе, отмечается в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября власти США арестовали самолёт президента Венесуэлы и переправили его во Флориду. По утверждению Вашингтона, Мадуро приобрёл его якобы в нарушение санкций. При этом американские власти намерены добиться конфискации воздушного судна.

Министр связи и информации страны Фредди Няньес 3 сентября назвал такие действия США пиратством. Он уточнил, что Вашингтон неоднократно использовал своё влияние и другие ресурсы для давления на других, оправдывая это принудительными мерами, которые он в одностороннем и незаконном порядке вводит по всему миру.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 сентября отметила, что США могут передать конфискованный у Мадуро самолёт экс-лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Дипломат уточнила, что Вашингтон после этого может начать возить бывшего лидера оппозиции по миру, выдавая его за главу Боливарианской Республики.