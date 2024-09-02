Москва, 2 сентября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Более 11,6 тыс. жителей Курской области, эвакуированных из приграничных районов из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), разместили в 199 пунктах временного размещения (ПВР) в 30 регионах России. Об этом сообщила 2 сентября пресс-служба МЧС РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«За сутки из приграничных территорий в безопасные районы убыли 248 человек. Воссоединились с родственниками 30 жителей», — сообщило также министерство в Telegram-канале.

В течение последних суток в Курскую область доставили 44 т гуманитарной помощи. Всего в регион в рамках поддержки привезли более 3,8 тыс. т грузов.

Телефонная служба горячей линии за последние сутки приняла обращения от более чем 80 человек. Им оказали психологическую помощь. Пиротехники МЧС за этот период обнаружили и уничтожили авиабомбу и два кассетных боеприпаса М-77. Всего они ликвидировали более 308 взрывоопасных предметов, обследовав свыше 23 га земли.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву войск вглубь региона. Потери украинских войск на этом направлении, по данным на 2 сентября, превысили 8,9 тыс. боевиков.

Российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. Президент РФ Владимир Путин 22 августа поддержал предложение врио губернатора региона Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувших приграничную зону. Правительство страны выделило на выплаты 600 млн рублей.