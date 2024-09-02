Курск, 2 сентября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Пиротехники за сутки обнаружили и уничтожили в Курской области одну авиабомбу и два кассетных боеприпаса. Об этом 2 сентября сообщили в МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили авиабомбу и два кассетных боеприпаса М-77», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что всего уничтожено более 308 взрывоопасных предметов, обследовано более 23 га земли.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября пиротехники обезвредили более 150 снарядов в девяти населённых пунктах в Курской области. Днём ранее МЧС доложило, что пиротехники уничтожили в регионе суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS.

30 августа заместитель директора департамента информационной политики МЧС Артём Шаров заявил, что бойцы ВСУ наносят беспорядочные удары по мирному населению в Курской области. Для минимизации последствий пиротехники ежедневно обезвреживают и уничтожают запущенные по населённым пунктам взрывоопасные предметы, отметил он.