Москва, 2 сентября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы проведёт подготовку к разбирательству по иску основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук к супругу Владиславу Бакальчуку. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС Татьяна Бакальчук

Отмечается, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 12 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в Wildberries сообщили, что иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком приостановлен из-за того, что суд запросил дополнительные документы по делу. В пресс-службе компании пояснили, что в настоящее время они подготавливаются и будут предоставлены в установленные сроки.

23 июля Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries. Её муж, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Однако предпринимательница опровергла эту информацию.