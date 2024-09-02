Москва, 2 сентября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Американский астронавт Бутч Уилмор заметил странные звуки на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле Starliner. Как сообщил портал Ars Technica, он уведомил об этом Центр космических полётов имени Джонсона в Хьюстоне.

NASA

«Из динамика [космического корабля] доносятся странные шумы <…>. Я не знаю, что является их источником», — сообщил он Центру управления полётами.

Уилмор поднес свой микрофон к динамику внутри космического корабля. Вскоре после этого раздался довольно характерный звон, похожий на гудок сонара. Странный звук затем повторился. После этого специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пообещали разобраться в проблеме.

По информации портала, разговор астронавта с центром перехватил метеоролог Роб Дейл из американского штата Мичиган. Он выложил запись разговора в интернет. На ней действительно слышен пульсирующий звук.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблём Starliner. На его борту, помимо Уилмора, находился астронавт Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня. Starliner столкнулся с неисправностями двигателей ориентации в пространстве и утечками гелия. Эти проблемы зафиксировали в сервисном модуле.

В конце августа стало известно, что астронавты Уилмор и Уильямс, застрявшие на МКС, смогут вернуться на Землю в начале 2025 года. Ожидается, что астронавты вернулся на корабле SpaceX Crew Dragon.

Американский предприниматель Илон Маск 26 августа заявил, что без SpaceX вернуть экипаж Starliner в силах только Россия. Он назвал это единственным альтернативным вариантом по спасению застрявшего на МКС экипажа Starliner.