Варшава, 28 августа, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Страны НАТО скептически относятся к идее главы киевского режима Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над его страной. Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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«По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений», — заявил он в интервью польскому агентству РАР.

Вице-премьер добавил, что сам не наблюдал в Североатлантическом альянсе сторонников принятия решения поддержать идею Зеленского и сбивать российские ракеты. Однако он с пониманием относится к желанию украинского лидера, так как «это его роль».

Косиняк-Камыш напомнил, что роль властей Польши — принимать решения, соответствующие интересам польского государства.

27 августа глава киевского режима прокомментировал решение властей Польши не сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, такое решение связано с отсутствием поддержки этой идеи со стороны других стран НАТО. Зеленский добавил, что Польша не будет единолично принимать решение по сбиванию российских ракет.

Как сообщало ИА Регнум, Москва даст адекватный ответ, если Варшава решит сбить российские ракеты над Украиной. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин. Он пояснил, что прямое участие западных государств в украинском конфликте может способствовать эскалации международной обстановки.