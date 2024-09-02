Брюссель, 2 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В НАТО принято консультироваться перед какими-либо действиями, которые могут привести к серьёзным последствиям для всех членов альянса. Об этом 2 сентября заявил заместитель генсека блока Мирча Джоанэ после заявлений главы МИД Польши Радослава Сикорского о необходимости перехвата российских ракет над Украиной, его слова привела газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Джоанэ отметил, что альянс уважает суверенное право входящих в него стран на обеспечение своей безопасности.

«Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться во что-то, что может иметь последствия для всех нас, — и наши польские союзники всегда были безупречны в консультировании внутри альянса», — сказал он.

Заместитель генсека альянса также указал на то, что входящие в НАТО государства должны делать всё возможное для избегания эскалации, невзирая на необходимость продолжения оказания помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября Сикорский назвал долгом властей Польши сбивать российские ракеты над территорией Украины. По его словам, такие возможные действия польских военных будут трактоваться как «законная мера самообороны» в случае, если в Варшаве решат, что ракеты РФ летят в сторону Польши.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее главы киевского режима Владимира Зеленского о сбивании российских ракет над Украиной. Он уточнил, что в альянсе нет сторонников принятия такого решения.

Директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин 19 августа заявил, что Россия даст адекватный ответ, если Польша решит сбивать российские ракеты над Украиной. Прямое участие западных стран в конфликте на Украине может способствовать эскалации международной напряженности, добавил дипломат.