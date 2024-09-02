Анкара, 2 сентября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. На данный момент переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, однако эта ситуация может измениться в ближайшем будущем. Такое мнение 2 сентября высказал турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен.

Tccb.gov.tr Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

«Учитывая нынешние обстоятельства, переговоры по Украине будут более сложными, чем раньше», — заявил он в беседе с «РИА Новости», уточнив, что главной причиной для этого стала атака украинских формирований на Курскую область.

По словам эксперта, российская сторона будет жёстко реагировать на действия, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности РФ.

Гёчмен назвал ещё одним осложняющим ситуацию фактором то, что, несмотря на недавние заявления Киева о возможных переговорах с Москвой, никаких реальных шагов в этом направлении им предпринято не было.

«Поскольку Украина не изменила закон, запрещающий переговоры с Россией, я думаю, что [глава киевского режима Владимир] Зеленский хочет потянуть время до выборов в США. С другой стороны, хотя сегодня переговоры, похоже, зашли в тупик, потери украинской армии на поле боя и возможность победы [экс-президента США и кандидата на эту должность от республиканцев Дональда] Трампа на президентских выборах в США могут поставить на повестку дня другой сценарий», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в случае победы на выборах американского президента Трампа поддержка Киева со стороны США снизится и Вашингтон снова признает Россию в качестве собеседника, на фоне чего политика единства коллективного Запада закончится.

По мнению Гёчмена, ЕС, нежелающий признания Украины европейской, а не глобальной проблемой, также со временем приблизится к подобному решению.

«Одним словом, хотя сейчас переговоры кажутся тупиковыми, в среднесрочной перспективе эта картина может измениться», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область разговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине стали неактуальными. Глава МИД напомнил, что Москва до этого выражала готовность к диалогу и выступала с соответствующими предложениями.

Президент Владимир Путин 12 августа заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства также отметил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.