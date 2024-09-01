Осло, 1 сентября, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Поддерживая атаку ВСУ на Курскую область, НАТО навлекает на себя катастрофу, написал 1 сентября на своей странице в X (Twitter) норвежский политолог Гленн Дизен.

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«Раз уж мы нарушаем неформальные правила прокси-войн, поддерживая вторжение на территорию России, мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», — написал Дизен.

По его словам, поддержка генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вторжения украинских боевиков лишь усилила конфронтацию.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 1 сентября, потери ВСУ в Курской области превысили 8500 человек.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. ЦРУ контактирует с киевскими властями, обсуждая действия ВСУ при атаке на Курскую область, признал 28 августа замдиректора управления Дэвид Коэн.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.